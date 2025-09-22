Dos hospitales de la ciudad de Gaza suspenden operaciones a causa de la ofensiva a gran escala de Israel

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han anunciado este lunes el cese de operaciones de dos hospitales situados en la ciudad de Gaza, en medio de la intensificación de la ofensiva a gran escala lanzada por Israel para intentar tomar el control de la localidad, situada en el norte del enclave palestino.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que "el Hospital Infantil Al Rantisi y el Hospital Oftalmológico San Juan han quedado fuera de servicio debido a los ataques contra sus alrededores, además de la destrucción del Centro de Ayuda Médica de la ciudad de Gaza", apenas unos días después de acusar a Israel de un "ataque directo" contra el hospital infantil, que causó daños graves.

Así, ha recordado que estos dos centros son los únicos que cubren sus especialidades y ha reiterado que "la ocupación está atacando de forma deliberada y sistemática el sistema sanitario en la Franja de Gaza, como parte de su política genocida". "Todas las instalaciones médicas y hospitales carecen de rutas seguras para que lleguen los pacientes y los heridos", ha lamentado.

"Los pacientes y los heridos hacen frente a dificultades extremas para llegar al hospital de campaña jordano y al Hospital Al Quds debido a los ataques", ha manifestado, al tiempo que ha incidido en su llamamiento "a todas las autoridades relevantes" para que "den protección a las instalaciones sanitarias y el personal médico".

Por su parte, la oficina de prensa de las autoridades gazatíes ha recalcado en otro comunicado que Israel "sigue cerrando el conocido como paso de Zikim por décimo día consecutivo, impidiendo la entrada de camiones a través del mismo, al tiempo que reduce la entrada que entra a través de los pasos de Kerem Shalom y Kissufim, también cerrados recientemente durante varios días".

En este sentido, ha hablado de "una política sistemática para generar el hambre" y ha esgrimido que "la Franja de Gaza necesita más de 600 camiones de ayuda a diario para cubrir las necesidades mínimas de más de 2,4 millones de personas, ante el colapso casi total de la infraestructura a causa de la guerra y el genocidio".

"Hacemos a la ocupación y a sus aliados totalmente responsables de este cada vez mayor desastre humanitario y pedimos que Naciones Unidas, los países árabes e islámicos y la comunidad internacional adopten medidas serias e inmediatas para abrir los pasos fronterizos y garantizar un flujo regular de ayuda humanitaria", ha dicho, antes de pedir que Israel "rinda cuentas por sus horribles crímenes contra civiles indefensos".

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 65.300 palestinos muertos y cerca de 167.000 heridos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.