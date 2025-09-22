Agencias

(Crónica) Burgos y Granada empatan y se alejan de sus objetivos

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Burgos y el Granada han empatado este lunes en El Plantío (1-1) en el último partido de la sexta jornada de competición de LaLiga Hypermotion, un resultado que mantiene a los andaluces sin ganar, hundidos en la última plaza de la tabla, y que impide al conjunto castellano-leonés asaltar la zona de 'Playoff'.

En el minuto 66, Álex Sola adelantó al equipo nazarí, pero solo seis minutos después, en el 72, Gregorio Sierra neutralizó el tanto visitante y materializó el reparto de puntos.

El empate no basta a los burgaleses para acceder a la zona noble, dos unidades por encima de sus 9, mientras que el Granada sigue último con dos puntos, a tres de la salvación.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 6 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Deportivo de la Coruña - SD Huesca 4-0.

-Sábado.

Cultural Leonesa - CD Castellón 1-3.

CD Leganés - UD Las Palmas 0-1

FC Andorra - CD Mirandés 1-1.

UD Almería - Real Sporting 2-1.

-Domingo.

AD Ceuta - Real Zaragoza 1-0.

Albacete Balompié - Real Valladolid 2-0.

SD Eibar - Real Sociedad B 2-1.

Málaga CF - Cádiz CF 0-1.

Córdoba CF - Real Racing Club 2-2.

-Lunes.

Burgos CF - Granada CF 1-1.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro 2025 por delante de Lamine Yamal

Ousmane Dembélé gana el Balón

Disney anuncia que recupera el programa de Jimmy Kimmel

Disney anuncia que recupera el

Aitana Bonmatí conquista su tercer Balón de Oro femenino

Aitana Bonmatí conquista su tercer

Hallan muerto con tiro en la cabeza a un empresario de Dos Hermanas en República Dominicana

Infobae

Francia se suma al reconocimiento del Estado palestino

Francia se suma al reconocimiento