Agencias

Carlos Alcaraz: "En la Copa Laver puedo conocer a mis rivales fuera de la pista y eso es genial"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El tenista español Carlos Alcaraz reiteró una vez más que le encantan los "eventos por equipos" como la Copa Laver, sobre todo porque le parece una buena oportunidad de poder "conocer" mucho mejor "fuera de la pista" a los que suelen ser muchos de sus rivales durante la temporada, mientras que celebró haber jugado "excelente" el domingo decisivo pese a que no sirvió para que Europa le arrebatase el título a Resto del Mundo.

"La primera razón por la que me encanta la Copa Laver es porque tengo la oportunidad de formar un equipo con los jugadores contra los que compito durante el año. Y cuando nos vemos durante los tornos estamos solos con nuestro equipo, así que no podemos conocernos y así puedo conocerles como personas fuera de la pista, lo que es genial", señaló Alcaraz en rueda de prensa.

En este sentido, reconoció que esta experiencia le sirve para aprender de sus rivales "cómo hacen las cosas, cómo encaran los partidos, todo". "Y estar ahí para apoyarles también me parece genial. Me encantan los eventos por equipo, me dan una energía que no solemos tener durante todo el año, lo cual para mí es una gran experiencia. Por eso me encanta la Copa Laver", afirmó.

El número uno del mundo admitió que el sábado fue "una noche difícil" por su derrota ante el estadounidense Taylor Fritz y "un día difícil en general" porque el equipo perdió también el resto de partidos. "Normalmente cuando pierdes en un torneo, estás fuera, pero aquí pierdes y tienes otra oportunidad de mejorar y de ayudar al equipo con los puntos. Incluso más aquí que el día anterior porque en los partidos se reparten tres puntos", remarcó.

"Así que tenía que estar preparado y tenía que olvidar que había perdido y aprovechar todo lo bueno que hice en ese partido, intentar jugar igual y aceptar lo malo de la derrota sólo para mejorar", añadió de cara a un domingo donde ayudó con el punto en dobles junto al noruego Casper Ruud y el de invididuales ante el argentino Francisco Cerúndolo.

En este sentido, considera que el domingo jugó "un tenis excelente, tanto en dobles como en individuales" y que no habría dudado en formar parte del dobles que habría determinado el vencedor si el alemán Alexander Zverev hubiera ganado a Fritz en el último partidos. "Sí, estaba cansado, pero estaba listo. El equipo estaba discutiendo quién iba a jugar dobles, pero si me necesitaba, estaba listo para jugarlo", confesó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La OTAN abordará este martes la incursión de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia

La OTAN abordará este martes

España, el destino más popular en verano para los pasajeros neerlandeses que partieron desde Ámsterdam

España, el destino más popular

La CCBE ofrece a empresas brasileñas y españolas la oportunidad de presentar sus proyectos

La CCBE ofrece a empresas

Fundación SGAE inaugura su temporada de otoño con teatro contemporáneo y lecturas teatralizadas en la Sala Berlanga

Fundación SGAE inaugura su temporada

Bombers amplía el dispositivo para buscar al desaparecido en Sant Quintí de Mediona (Barcelona)

Bombers amplía el dispositivo para