Agencias

Bombers continúa con la búsqueda de una persona en Sant Quintí de Mediona (Barcelona)

Por Newsroom Infobae

Guardar

Los Bombers de la Generalitat continúan buscando a una persona desaparecida este domingo en Sant Quintí de Mediona (Barcelona) tras recibir informaciones sobre un vehículo arrastrado por el agua a consecuencia de las lluvias de este domingo, informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Las tareas continúan después del hallazgo del cuerpo de un menor de 11-12 años este domingo por la noche en el río de Bitlles de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), confirmado por la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, y se busca al que creen que es su padre, también desaparecido.

Las labores de la noche se han centrado en el último punto de avistamiento, entre la urbanización Monterrey y el municipio de Mediona hasta Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), unos 6 kilómetros de recorrido.

Desde la hora del aviso, este domingo sobre las 18.32h, unos 90 efectivos del cuerpo trabajan en la búsqueda del desaparecido junto a los Mossos d'Esquadra y equipos del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), además de contar durante la mañana de este lunes con un helicóptero de rescate.

La consellera Parlon, en declaraciones a medianoche en Sant Quintí de Mediona, donde desapareció por la tarde el coche de ambos, ha dicho que, según parece, unos testigos han explicado que el conductor se decidió a pasar por un lugar peligroso por las lluvias pese a que se le recomendó no pasar.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La OTAN abordará este martes la incursión de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia

La OTAN abordará este martes

España, el destino más popular en verano para los pasajeros neerlandeses que partieron desde Ámsterdam

España, el destino más popular

La CCBE ofrece a empresas brasileñas y españolas la oportunidad de presentar sus proyectos

La CCBE ofrece a empresas

Fundación SGAE inaugura su temporada de otoño con teatro contemporáneo y lecturas teatralizadas en la Sala Berlanga

Fundación SGAE inaugura su temporada

Bombers amplía el dispositivo para buscar al desaparecido en Sant Quintí de Mediona (Barcelona)

Bombers amplía el dispositivo para