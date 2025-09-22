Bombers continúa con la búsqueda de una persona en Sant Quintí de Mediona (Barcelona)

Los Bombers de la Generalitat continúan buscando a una persona desaparecida este domingo en Sant Quintí de Mediona (Barcelona) tras recibir informaciones sobre un vehículo arrastrado por el agua a consecuencia de las lluvias de este domingo, informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Las tareas continúan después del hallazgo del cuerpo de un menor de 11-12 años este domingo por la noche en el río de Bitlles de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), confirmado por la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, y se busca al que creen que es su padre, también desaparecido.

Las labores de la noche se han centrado en el último punto de avistamiento, entre la urbanización Monterrey y el municipio de Mediona hasta Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), unos 6 kilómetros de recorrido.

Desde la hora del aviso, este domingo sobre las 18.32h, unos 90 efectivos del cuerpo trabajan en la búsqueda del desaparecido junto a los Mossos d'Esquadra y equipos del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), además de contar durante la mañana de este lunes con un helicóptero de rescate.

La consellera Parlon, en declaraciones a medianoche en Sant Quintí de Mediona, donde desapareció por la tarde el coche de ambos, ha dicho que, según parece, unos testigos han explicado que el conductor se decidió a pasar por un lugar peligroso por las lluvias pese a que se le recomendó no pasar.