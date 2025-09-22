Bárbara Rey, su rotunda defensa a Mar Flores: "No puede existir ese machismo recalcitrante"

Tras el revuelo que causó la publicación de sus memorias, 'Yo, Bárbara' el pasado junio, Bárbara Rey es quizás una de las personas que mejor puede entender a Mar Flores ante la polémica sin precedentes que se ha creado en torno a su biografía, 'Mar en calma', donde repasa los episodios más importantes de su vida, sincerándose sobre el infierno que vivió al lado de su exmarido Carlo Costanzia, o sobre su complicada relación con su hijo Carlo Costanzia a causa de sus problemas de conducta, sus adicciones, o su paso por prisión.

Después de que Alessandro Lequio -que tampoco sale bien parado en el libro- acusase a la modelo de mentir y 'reinventar' lo que ha vivido en clave de ficción, ha sido el suegro de Alejandra Rubio el que se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' para negar que maltratase a Mar y anunciar que va a tomar medidas legales contra ella por sus memorias.

Con la modelo en el ojo del huracán, y su 'credibilidad' en el punto de mira tras el posado de Terelu Campos, su hija y su yerno con Costanzia di Costigliole en su fiesta de cumpleaños -a la que su consuegra ni siquiera estaba invitada- mostrando así su apoyo incondicional al italiano, Bárbara ha salido en su defensa con unas contundentes palabras.

"No me gusta meterme en situaciones que no me pertenecen, pero creo que se está escribiendo una agresividad con ella que me parece una falta tremenda. Yo no trato de identificarme con ella ni con nadie porque cada uno tenemos nuestra vida y nuestros problemas, y sabemos por lo que hemos pasado, pero ella tiene derecho a escribir sus memorias. A decir lo que le dé la gana y lo que quiera" ha asegurado tajante.

"Lo que no puede existir ese machismo recalcitrante, con esa maldad que es un maltrato psicológico el que algunos hombres están haciendo con ella que me parece indigno. Castigan mucho el maltrato físico y el maltrato psicológico es mucho más grave que el físico porque muchas veces verdades que tienen otros también tenemos que saber la vida completa de ellos y todo lo que esconden, que no es poco. Son mala gente" ha afirmado demoledora en referencia a todos aquellos que han criticado a Mar (entre los que se encontrarían nombres como Lequio, Costanzia di Costigliole, o Kiko Matamoros).

De ahí que Bárbara haya querido mandar públicamente un mensaje de ánimo a la modelo: "Te mando un beso desde aquí. Mar, adelante. Eres una mujer fuerte, valiente y lo que te digan algunos no te tiene que importar lo más mínimo. Tú eres dueña de tu vida y lo que tienes que hacer en la vida".