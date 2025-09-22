Aumentan a cerca de 30 los muertos por la explosión de un camión cisterna en Ciudad de México

Las autoridades mexicanas han confirmado este domingo la muerte de uno de los hospitalizados tras la explosión de un camión cisterna registrada hace más de una semana en el Puente de la Concordia de Ciudad de México, elevando así a 28 el número de víctimas mortales por el accidente.

El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, ha anunciado en su cuenta de la red social X "el fallecimiento de un paciente de 36 años de edad que durante estos días fue atendido en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza por quemaduras graves tras los hechos del Puente de la Concordia".

Estas cifras podrían varias puesto que 17 personas permanecen hospitalizadas, según el último balance ofrecido por las autoridades sanitarias de la capital mexicana y recogido por el diario 'El Sol de México', si bien ya han recibido el alta médica 39 personas del cerca de centenar de víctimas afectadas por la explosión.

La fiscal general de Ciudad de México, Bertha María Alcalde, ha informado de que las primeras investigaciones apuntan a que el camión pudo volcar por exceso de velocidad. El conductor, de 34 años y que estaba en estado crítico, es uno de los muertos por el accidente, que movilizó a decenas de efectivos.

La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México ha afirmado que llevará a cabo una serie de mesas de trabajo junto a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente federal (ASEA) para regular el paso y trayecto de los vehículos que transportan gas.

Por su parte, la empresa dueña del camión cisterna, Transportadora Silza, ha detallado que cuentan con al menos tres pólizas para hacer frente a las consecuencias de la explosión, que causó una onda expansiva que dañó vehículos y edificios en la zona.

El incidente tuvo lugar el miércoles 10 de septiembre en el distrito de Iztapalapa, cuando el camión, cargado de gas, volcó en plena autopista, en el Puente de la Concordia.