Atlas Value Management abre una oficina en Quito (Ecuador)

La firma de consultoría Atlas Value Managemente ha inaugurado una oficina en Quito (Ecuador), que se suman a las que ya tiene en Ciudad de México (México) y Bogotá (Colombia).

La apertura en Ecuador responde, por un lado, a un crecimiento de clientes que precisan de acompañamiento en sus operaciones 'clusterizadas' en varios países y, por el otro, por ser un mercado clave para la propia compañía por el dinamismo empresarial y la relevancia de su entorno legal y corporativo.

Desde Quito, Atlas Value Management tiene el objetivo de ofrecer servicios tanto a compañías multinacionales como a estudios jurídicos y firmas locales.

La consultora ha nombrado a Krystel Zamora como socia responsable de la apertura de operaciones en Ecuador. Zamora cuenta con más de 18 años de experiencia en auditoría y consultoría con especialización en investigación de fraude, corrupción y lavado de activos, gestión de riesgos, diseño e implementación de programas de ética, integridad y compliance para organizaciones públicas y privadas.

Además, es miembro de la ACFE ('Association of Certified Fraud Examiners') y vicepresidenta del capítulo Ecuador de la World Compliance Association.

Atlas Value Management es una consultora estratégica, compliance y forensic especializada en servicios financieros, servicing y real estate; y en industria (energía, infraestructuras, servicios).