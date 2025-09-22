Arranca el juicio por supuestos crímenes de guerra contra el vicepresidente de Sudán del Sur

El juicio contra el suspendido vicepresidente primero y antiguo líder rebelde, Riek Machar, por supuestos crímenes contra la humanidad, asesinato y traición, entre otros cargos, ha arrancado este lunes, en medio de un aumento de las tensiones en el país después de que su partido, el Movimiento de Libertad del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO), denunciara su imputación y pidiera a sus seguidores levantarse para lograr "un cambio de régimen".

Machar está siendo sometido a juicio junto a otros siete altos cargos del SPLM-IO, entre ellos el ministro de Petróleo, a raíz de un pliego de cargos derivados de la supuesta implicación del partido en los combates que estallaron a principios de este año entre el Ejército y la milicia White Army en Nasir, en el estado de Alto Nilo (noreste).

Así, todos ellos hacen frente a cargos por asesinato, traición, conspiración, financiación del terrorismo, actos contra las autoridades estatales y crímenes contra la humanidad, si bien la defensa ha presentado ya un documento poniendo en duda la jurisdicción del tribunal sobre el caso, en un intento de lograr que se dé carpetazo al proceso.

Los abogados de Machar han citado las cláusulas del acuerdo de paz de 2018 --firmado por el presidente sursudanés, Salva Kiir, y Machar, entonces el principal líder rebelde del país-- para argüir que ciertas cláusulas evitan que el Tribunal Especial, integrado por tres jueces, tenga la autoridad necesaria para juzgar a sospechosos por estos cargos.

Por otra parte, el juez que preside los procedimientos, James Alala, ha hecho hincapié durante la jornada en que el juicio estará abierto a la prensa, a pesar de las denuncias del Sindicato de Periodistas de Sudán del Sur (UJOSS) sobre supuestos bloqueos a la entrada a los periodistas.

"El tribunal está abierto a todos, incluidos los medios", ha dicho Alala, quien ha insistido en que "los medios de comunicación deben no solo operar en línea con las leyes nacionales, como la Constitución, el Código Penal y la Ley de Seguridad Nacional, sino también en línea con el Derecho Internacional", ha manifestado, según la emisora sursudanesa Eye Radio.

Previamente, el UJOSS ha subrayado que varios periodistas han visto prohibida su entrada a la sala y ha resaltado que se les ha comunicado que únicamente los reporteros de la estatal SSBC "tienen permiso para cubrir los procedimientos del tribunal", algo que ha descrito como una violación de la libertad de prensa.

La imputación de Machar ha provocado un drástico repunte de las tensiones en Sudán del Sur, especialmente después de que el SPLM-IO hiciera la semana pasada un llamamiento a todos su seguidores y miembros a "usar todos los medios disponibles" para "un cambio de régimen". "El actual régimen en Sudán del Sur no está fundamentado en el acuerdo de paz (de 2018), sino que es una cobertura para una dictadura", denunció el presidente en funciones del partido, Oyet Nathaniel Pierino.

"Los seguidores, los miembros de las ramas política y militar, y los ciudadanos de Sudán del Sur deben presentarse para un servicio nacional en defensa de los ciudadanos y el país y para usar todos los medios disponibles para recuperar el país y su soberanía", sostuvo, criticando también que la imputación de Machar acarreara además la suspensión de su cargo del antiguo líder rebelde, algo que según el SPLM-IO supone además el "colapso" del Gobierno de unidad creado tras el acuerdo de paz.

La crisis tiene lugar después de que Kiir promulgara en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para extender otros dos años el periodo de transición, una medida criticada por la comunidad internacional, que reclamó a Yuba avances para la aplicación de la totalidad del acuerdo de paz de 2018, dado que aún no se han materializado algunos de los compromisos, incluida la celebración de elecciones.