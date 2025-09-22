Agencias

Antonio Tejado, su llamativo cambio físico tras la petición de María del Monte de una pena de 28 años de cárcel

Por Newsroom Infobae

A la espera de que se fije la fecha del juicio por el robo a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal, y tras el duro varapalo que ha supuesto que los abogados de su tía hayan presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción solicitando una pena de 28 años y medio de prisión para él por considerarlo el "cerebro" del violento asalto a su vivienda, Antonio Tejado continúa cumpliendo su cita con la Justicia.

Como cada día 7 y 21 del mes desde que salió de la cárcel en libertad provisional en mayo de 2024, el ex de Rosario Mohedano se ha presentado ante el juez para firmar, y lo ha hecho con un llamativo cambio físico que no ha pasado inadvertido y que refleja que no están siendo momentos fáciles para él.

Y es que después de aumentar considerablemente de peso a raíz de su detención como presunto autor intelectual del robo en la residencia de su tía, Antonio ha adelgazado mucho y ha reaparecido visiblemente más delgado y presumiendo de músculos con un pantalón corto negro y una camiseta ajustada en color mostaza.

Lo que no ha cambiado es su actitud ante las cámaras, haciendo oídos sordos a todas las preguntas sin inmutarse ni transmitir con sus gestos cómo se encuentra y cómo está llevando que su propia tía haya pedido una pena de prisión tan elevada para él, después de que su entorno haya revelado que está destrozado y que sigue manteniendo que es inocente.

