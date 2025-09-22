Ángel Cristo Jr. responde implacable al último dardo de Bárbara Rey: "Hay que saber ser madre"

Triunfando en 'Bailando con las estrellas' con su esfuerzo, su entrega y su talento para el baile, Bárbara Rey ha visitado este fin de semana el plató de 'Fiesta' para hacer balance de su paso por el nuevo talent de Mediaset y, como no podía ser de otra manera, se ha enfrentado a las preguntas sobre su distanciamiento de su hijo Ángel Cristo Jr.

A punto de cumplirse dos años de su ruptura total después de que el marido de Ana Herminia se sentase en un plató de televisión a relatar la pesadilla que vivió durante su infancia, la vedette ha confesado que no sabe si se puede perdonar y volver a abrazar, y tampoco se lo quiere plantear en este momento "porque me siento muy bien, muy querida y con la conciencia tranquila". "Cuando tú sabes la verdad, cómo has sido, la protección que has tenido a tus seres queridos, a todos. Es muy triste y doloroso que puedan faltarte al respeto y quitar toda la credibilidad de amor y respeto (...) Ante todo, soy madre. Y es una palabra muy grande. Pero nunca olvidaré que también hay que ser hijo e hija", ha asegurado demoledora.

Un dardo al que Ángel ha contestado este domingo en su reaparición en el concierto de Pimpinela. Inseparable de Ana Herminia, el hermano de Sofía Cristo ha anunciado que, meses después de la publicación de las memorias de su madre, ahora es él el que está escribiendo su historia: "Estoy haciendo mi libro, pero no creo que esté hecho en un año, va a tardar porque mi intención es hacerlo documentado y bien escrito, aunque todo, todo, todo nunca se puede contar".

¿Ha leído la biografía de Bárbara? Como ha reconocido sin poder contener la risa, "lo hemos intentado, pero es que... No había manera. No por lo que decía, sino por lo mal escrito que está. Mi intención es leerlo pero no he tenido tiempo". "No tiene un hilo conductor y yo esperaba realmente, otra cosa" ha añadido la venezolana.

"Lo único que os puedo decir es que la última palabra no se dice bailando desde luego" ha asegurado cuando le hemos preguntado por el gran momento que está viviendo su madre, con la que prefiere no entrar en polémicas ni desenterrar el hacha de guerra: "De todo se aprende. Hemos estado dos años de locura, en la cual nos ha dado tiempo para pensar muchas cosas, ver lo que queremos, lo que no queremos, cómo lo queremos. Y ahora es eso, es centrarnos en lo más importante que son nuestras niñas, centrarnos en sanar, en que esto ha sido duro" confiesa Ana Herminia.

Y aunque es consciente de que "cualquier cosa que yo diga activa, prende la mecha", Ángel no ha dudado en responder al zasca de Bárbara afirmando que ella se considera buena madre y que también hay que saber ser hijo: "También hay que saber ser madre. Pero ahí me quedo ya. No voy a hablar más de eso".

De ahí que se haya mostrado implacable sobre si en futuro, cuando cicatricen las heridas, podrá retomar su relación con la vedette y ese cariño madre-hijo que han perdido. "No puede haber algo que nunca ha habido. Eso nunca ha existido como tal. Ha habido intentos de, pero eso nunca ha existido ni ha existido. Esa es la realidad y la triste realidad de mi vida" desvela.