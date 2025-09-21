Vox propone esta semana al Congreso un régimen fiscal "disuasorio" a los extranjeros que compren vivienda

Vox llevará esta semana al Congreso un paquete de medidas para luchar contra la crisis de vivienda que sufre España, entre las que se incluye una para establecer un "régimen fiscal disuasorio" para la compra de vivienda por parte de extranjeros y priorizar a la ciudadanía española en el acceso a la vivienda social, protegida y otras bonificaciones sociales.

En concreto, el partido de Santiago Abascal defenderá una moción consecuencia de una interpelación urgente que dirigió el pasado miércoles a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Fue la cuarta interpelación que el partido ha dirigido a la titular de Vivienda en menos de un año.

Vox denuncia que esta situación se debe, por un lado, a las políticas "ineficaces" del Ejecutivo que, a su juicio, lo único que han conseguido es "un marco jurídico hostil que desincentiva la construcción de nuevas viviendas y bloquea la oferta".

DENUNCIA EL DÉFICIT DE VIVIENDAS

En este contexto, el grupo señala que el déficit de vivienda en España ya alcanza "entre 600.000 y 765.000 unidades", mientras que el precio de la vivienda encadena "40 trimestres al alza, los tres últimos con subidas superiores al 10%", hasta el punto de que el Índice de Precios de Vivienda ha registrado en 2025 "el mayor crecimiento en 18 años". Al mismo tiempo, solo "el 31,8% de los menores de 35 años dispone de una vivienda en propiedad, lo que supone menos de la mitad que hace apenas unas décadas".

El partido también apunta a la "relación directa entre la inmigración ilegal masiva y la subida de los precios de la vivienda", por lo que propone establecer un régimen fiscal específico y disuasorio para la adquisición de viviendas por parte de capital extranjero.

En la moción que defenderá la formación en el Pleno de esta semana, se someterán a debate propuestas fiscales como la eliminación del IVA en la compra de la vivienda habitual y el Impuesto de Transmisión Patrimonial (ITP) a la hora de comprar una vivienda habitual. También se propondrá incrementar la producción de vivienda nueva, liberando suelo, agilizando los procedimientos y eliminando las trabas regulatorias "innecesarias".