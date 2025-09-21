Varios heridos por enfrentamientos entre manifestantes y policías en el centro de Lima

Varios manifestantes y policías han resultado heridos por enfrentamientos que se han desatado este sábado por la noche en Lima al término de una protesta convocada por colectivos de jóvenes contra varias medidas adoptadas por el Gobierno de Dilma Boluarte.

La Policía Nacional había desplegado a un millar de agentes en el casco histórico de la capital peruana para bloquear el acceso de los manifestantes a lugares estratégicos como el Palacio de Gobierno y el Congreso de la República, que se encontraban también especialmente blindados.

Los manifestantes se habían concentrado en repulsa a medidas como la reforma del sistema de pensiones, pero también para reclamar justicia por las muertes en las protestas sociales que estallaron en 2022 o plasmar su preocupación por la actual ola de violencia, entre otras demandas.

La tensión ha ido en aumento hasta el estallido de enfrentamientos que llevaron a la Policía a utilizar gases lacrimógenes e incluso perdigones. Al menos cinco personas han sido atendidas por el impacto de pelotas de goma, según fuentes sanitarias citadas por el diario peruano 'El Comercio', mientras que la Asociación Nacional de Periodistas ha denunciado que varios reporteros que cubrían la marcha han resultado heridos.

Por su parte, la Policía ha confirmado en redes sociales que tres agentes sufrieron heridas "mientras cumplían su labor de proteger a la ciudadanía y mantener el orden público".