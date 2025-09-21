Agencias

Swiatek alza su 25º título en la final de Seúl

La tenista polaca Iga Swiatek conquistó este domingo el torneo WTA de Seúl al superar (1-6, 7-6(3), 7-5) a la rusa Ekaterina Alexandrova, el 25º título de su carrera, tercero de la temporada.

La exnúmero uno del mundo recuperó su gran segunda parte de 2025, con los títulos de Wimbledon y Cincinnati, para volver a ganar en la pista dura de la capital de Corea del Sur. La polaca (25-5 en finales de la WTA) se llevó la final a pesar de que su rival mandó en casi todas las estadísticas del partido.

La rusa metió más 'aces' (6-2), hizo menos doble-falta (6-9), ganó más puntos con su saque y jugó más con primeros, metió más ganadores (30-23), cometió menos errores no forzados (25-40), ganó más puntos de 'break' (63-43%) y, sobre todo, ganó más puntos en total que la polaca (108-97) tras casi tres horas de encuentro.

