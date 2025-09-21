Agencias

Sumar, sobre Isabel Rodríguez: "La vivienda requiere valentía e innovación y a la ministra le faltan la una y la otra"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha diagnosticado que la solución a la crisis de la vivienda requiere de "valentía e innovación" y ha lamentado que, "por desgracia" a la titular de este ministerio, Isabel Rodríguez, le "falta la una y la otra".

En una entrevista con Europa Press, ha lanzado que el Ministerio de Vivienda "francamente" anda "algo desaparecido" y que la bajada de precios pasa sobre todo por fórmulas de intervención del mercado, pero no con "regalos fiscales a los rentistas" que "nunca va a ser una medida que solucione el problema de la vivienda".

De esta forma, ha expresado su desacuerdo con iniciativas promovidas por el ala socialista del ejecutivo, como los avales del Instituto de Crédito Oficial para la compra de vivienda, el reciente anuncio de ayudas de casi 30.000 euros anunciadas para el alquiler joven o exenciones fiscales a caseros que bajen precios.

Barbero ha defendido que el control de los precios para toparlos en zonas de mercado tensionadas es "esencial" para Sumar, junto a otras medidas como la limitación del alquiler de temporada, en el objetivo de atajar el problema "focal" que es la vivienda, con ciudades y barrios entregados "a los alquileres turísticos".

En contraposición, ha instado al PSOE a que "arrime el hombro" y asuma los planteamientos que hace su espacio político en vivienda, en vez de apostar por fórmulas que "ya se han probado y han fracasado",

"Seamos serias. Volver a probar aquellas fórmulas que han fracasado parece una falta de ideas. Entonces no sé por qué se empeñan (en alusión a su socio de Gobierno). La solución no está en regalar dinero a los bancos o a los rentistas sino en controlar los precios. Simplemente con que la gente compre más no se soluciona el problema de los precios sino que es todo lo contrario, se incrementa la burbuja", ha enfatizado para defender que hay que aplicar políticas que atajen la "especulación" inmobiliaria.

HAY QUE DEMOSTRAR QUE SE ESTÁ DEL LADO DE LOS INQUILINOS

Cuestionada sobre si la empresa pública de vivienda, que avanzó el propio presidente, será útil para atajar la crisis habitacional, ha respondido que sí pero que hay que tener en cuenta que es una solución a "medio o largo plazo".

Es más, ha comentado que para que "realmente" funcione" se requiere desplegar una cantidad importante de pisos públicos, cuando España tiene ahora un parque pequeño, pero tampoco por sí sola es suficiente si persiste un mercado desregulado. Por ello, ha reafirmado que a corto plazo hay que "controlar los precios desde lo público".

Martínez Barbero ha destacado que en esta legislatura hay que ser valientes desde el Gobierno y decir de "qué lado se está", si de los inquilinos como lo hace Sumar o con los rentistas: "Centremonos en los inquilinos, centrémonos en ayudarles", ha expuesto.

Aparte, ha admitido que muchas de las competencias en vivienda están transferidas a las comunidades autónomas, donde hay mayorías de gobiernos del PP, al que acusa de alinearse con los "rentistas", y que el único territorio en el que apostando por medidas acertadas es Cataluña, donde los 'comunes' están empujando a ello al PSC.

En conclusión, Martínez Barbero ha reflexionado que "no queda otra que arremangarse" y que el Gobierno actúe con medidas ambiciosas a nivel estatal y de las que el PP no tenga forma de "escapar". "La gente nos va a acompañar", ha declarado.

HAY QUE "DAR DE COMER" A LA LEY PARA REGULAR EL ALQUILER DE TEMPORADA

Respecto a la proposición de ley para regular los alquileres de temporada, que encadena desde hace meses prolongación del plazo de enmiendas, ha dicho que aspiran a que la ponencia sobre una norma que viene de la mano del sindicato de inquilinos y la sociedad civil.

Asimismo, ha demandado al PSOE que "se ponga un poco más serio" con esta proposición de ley para darle más impulso. "Las normas pueden morir por inanición o por bloqueo. Yo creo que a esta norma le falta que le demos de comer", ha agregado para, sin señalar culpables, tiene claro que mantener paralizada esta iniciativa "no es justo" para la sociedad civil.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El INE revisa al alza el crecimiento económico de 2024, hasta el 3,5%, y rebaja el de 2023 al 2,5%

El organismo estadístico nacional ajusta sus proyecciones tras analizar datos más precisos y eleva el avance para el presente año, mientras revisa ligeramente a la baja la cifra anterior y confirma el resultado definitivo del ciclo previo

El INE revisa al alza

Ayuso peleará por unos JJ.OO. en Madrid, aunque dice que las manifestaciones de La Vuelta "han ayudado poco"

Ayuso peleará por unos JJ.OO.

Los talibán rechazan las amenazas de Trump sobre la base de Bagram: "No nos da miedo ningún matón"

Los talibán rechazan las amenazas

Extinguido el incendio de O Bolo (Ourense) tras quemar 273 hectáreas y declarado uno en la Serra do Xurés

Extinguido el incendio de O

Iberdrola presenta este miércoles una nueva 'hoja de ruta' para acelerar más su apuesta por las redes

Iberdrola presenta este miércoles una