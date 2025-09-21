Agencias

Sánchez asegura que Reino Unido, Canadá y Australia "no serán los últimos" en reconocer el Estado palestino

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que Reino Unido, Canadá y Australia "no serán los últimos" países en reconocer el Estado palestino, y ha recordado que España fue la primera en hacerlo.

"Fuimos los primeros. Reino Unido, Canadá y Australia no serán los últimos. Juntos, por la implementación de dos Estados en los que israelíes y palestinos puedan convivir en paz", ha señalado a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así se ha expresado después de que los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer; Canadá, Mark Carney; y de Australia, Anthony Albanese, hayan anunciado el reconocimiento de sus respectivos países al Estado palestino, un simbólico movimiento conjunto que ya habían anticipado en los últimos meses y al que se sumarán en las próximas horas otros siete gobiernos más, incluido el de Francia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Canadá prohíbe la entrada del grupo de rap norirlandés Kneecap por "glorificar el terrorismo"

Acusaciones de discurso de odio, vínculos con grupos extremistas y polémica por símbolos asociados al antisemitismo llevaron a las autoridades canadienses a negar el acceso a los artistas, quienes califican la medida de infundada y presentarán acciones judiciales

Canadá prohíbe la entrada del

Netanyahu descarta una retirada de territorio sirio

Netanyahu descarta una retirada de

Swiatek alza su 25º título en la final de Seúl

Swiatek alza su 25º título

Felipe VI y Letizia completan con su visita al Valle de los Reyes su primer viaje a Egipto

Don Felipe y doña Letizia concluyen su viaje oficial, marcado por gestos de apoyo a la cooperación cultural y turística entre España y Egipto, así como por el posicionamiento del monarca sobre la crisis en Medio Oriente y el respaldo a la arqueología española

Felipe VI y Letizia completan

Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Mariona Caldentey pelean con Russo por el Balón de Oro

Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y