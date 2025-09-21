Rescatan en el mar a 65 inmigrantes que intentaban llegar a diferentes islas españolas

Las Palmas de Gran Canaria/Palma (España), 21 sep (EFE).- Un grupo de 50 inmigrantes de origen magrebí fue rescatado tras quedar a la deriva a casi 100 kilómetros de la isla de Lanzarote, en las Islas Canarias (océano Atlántico), y otra embarcación con 15 personas a bordo fue interceptada a 4 millas de la costa de una localidad de la isla de Mallorca, en el mar Mediterráneo.

La lancha neumática que quedó a la deriva a 100 kilómetros de las Canarias, en la que iban 49 hombres y una mujer, fue avistada poco después de la medianoche de este sábado por un barco pesquero que alertó a Salvamento Marítimo, según informaron a EFE fuentes de esta sociedad estatal española dedicada al salvamento de la vida en el mar.

Mientras el buque, de nombre 'Santuario Barquereño', se aproximaba a la embarcación hasta quedar a su costado y averiguar la situación de sus ocupantes, que relataron que habían quedado a la deriva al agotarse el combustible de su motor, Salvamento Marítimo movilizó su barco de rescate, e 'Guardamar Polimnia', que acudió en su auxilio.

Llegados al lugar sobre las cuatro de la madrugada, los tripulantes del 'Polimnia' izaron a bordo a los inmigrantes y los condujeron al puerto de Arrecife, en Lanzarote, donde iniciaron su desembarco a las 07:30 horas del domingo, precisaron desde Salvamento Marítimo.

Además, una patera con 15 personas a bordo fue interceptada a 4 millas de la costa de la localidad de Colònia de Sant Jordi, en Mallorca, según informaron las autoridades de las Islas Baleares.

En lo que va de año 295 embarcaciones tipo patera han llegado de forma irregular a las costas de Baleares, con un total de 5.480 inmigrantes transportados, según el recuento de EFE basado en datos de la Delegación del Gobierno en Baleares.

Durante 2024, llegaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, según con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.