Rescatan a 11 tripulantes de un barco con una vía de agua frente a la costa de A Coruña

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este domingo a los 11 tripulantes del pesquero Ray Primero, ha sido a diez millas de la costa coruñesa, desde donde se emitió una señal de socorro por una vía de agua "que no podían controlar" y por la que se estaban yendo a pique.

De este modo, se movilizó al Helimer 402 desde Finisterre, así como a las salvamares Betelgeuse, Altair, Shaula y al buque Duque de Ahumada de la Guardia Civil.

Según ha detallado Salvamento Marítimo a través de la red social X, fue en torno a las 04.09 horas cuando el Helimer 402 procedió al rescate de toda la tripulación, que se encontraba en aparente buen estado de salud en una balsa. Aún así, fue trasladada hasta el aeropuerto de Alvedro, donde esperaba atención sanitaria para la valoración médica de los rescatados.

Con todo, el pesquero quedó a la deriva y sin nadie a bordo y, desde entonces, está siendo escoltado por la salvamar Betelgeuse y el buque María de Maeztu. Finalmente, Salvamento ha indicado que su centro de A Coruña se está encargando de coordinar las operaciones para tratar de achicarlo y de remolcarlo a puerto en caso de ser necesario.