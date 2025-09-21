Agencias

Recuperados en Medellín los cuerpos de seis personas víctimas de desaparición forzada en 2002

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha recuperado este sábado los cuerpos de seis personas desaparecidas forzadamente en 2002 en el sector de La Escombrera, en Medellín. Cuatro de las víctimas ya han sido identificadas y entregadas a sus familias, lo que ha permitido darles "una sepultura digna" tras más de dos décadas de espera.

El hallazgo ha sido posible gracias a un exhaustivo trabajo liderado por el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la JEP, que ha removido unos 56.000 metros cúbicos de escombros mediante excavaciones que han alcanzado hasta 30 metros de profundidad.

Según un informe de este organismo compartido en la red social X, los cuerpos presentaban un notable grado de conservación, llegando al 85 por ciento, y todos mostraban signos de violencia con heridas por arma de fuego, lo que ha confirmado a La Escombrera como "un escenario de desaparición forzada y ejecuciones" extrajudiciales durante el conflicto armado colombiano.

Cuatro de las seis víctimas han sido entregadas ya a sus familias. Entre ellas, dos hombres jóvenes, presuntamente desaparecidos por el Bloque Cacique Nutibara en 2002, han sido recibidos por sus seres queridos el 14 y 15 de julio de 2025. Asimismo, una mujer de 20 años y un hombre de 28, ambos habitantes de la Comuna 13, han sido sepultados con dignidad en abril de este año.

La recuperación de los cuerpos ha sido posible en el marco de una medida cautelar adoptada en 2020 por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, en respuesta a una solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y organizaciones sociales de la Comuna 13.

En este contexto, uno de los mayores desafíos a afrontar ha sido la reconstrucción del terreno, debido al crecimiento irregular del barrio sobre zonas antiguas de extracción, ha señalado el magistrado Gustavo Salazar a través de la misma plataforma.

La confirmación de la identidad de las víctimas ha validado que los trabajos de excavación se desarrollan sobre un terreno correspondiente al periodo histórico entre 2002 y 2004. Esto ha reforzado su relevancia para el Subcaso Antioquia del Caso 08, que investiga crímenes cometidos entre 2001 y 2004 por integrantes de las fuerzas públicas, en alianza con grupos paramilitares y civiles, en el marco de 34 operaciones militares documentadas en la Comuna 13.

Como parte del proceso de reparación y memoria, la JEP ha ordenado la implementación de un proyecto de memorialización en La Escombrera.

En última instncia, ha agregado la JEP, esta iniciativa --que involucra al Ministerio de Cultura, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, entre otras-- no busca si no "fortalecer el derecho a la memoria y dignificar a las mujeres y familias" que han mantenido viva la búsqueda de sus seres queridos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Senado argentino rechaza el veto de Milei a la ley de traspaso de fondos estatales a las provincias

Con abrumador respaldo opositor, la Cámara Alta aprobó nuevamente la iniciativa para distribuir recursos entre territorios subnacionales, desafiando la posición presidencial y dejando en manos de Diputados el futuro de la ley que reactiva tensiones en el oficialismo

El Senado argentino rechaza el

La Casa Blanca afirma que el acuerdo de TikTok se concretará "en los próximos días"

La Casa Blanca afirma que

Sheinbaum y Carney exhiben el impulso de sus relaciones ante la política arancelaria de Trump

La presidenta mexicana y el jefe de gobierno canadiense anuncian una nueva hoja de ruta para profundizar el intercambio económico entre ambos países y enfrentar juntos los desafíos comerciales planteados por la estrategia proteccionista de Washington

Sheinbaum y Carney exhiben el

California introduce nuevas restricciones para frenar las tácticas de inmigración encubiertas de Trump

California introduce nuevas restricciones para

Noboa amplía el toque de queda a cinco provincias mientras la Conaie convoca una huelga por el fin del diésel

Manifestaciones indígenas por la eliminación de subsidios al combustible y demandas de reducción del IVA desatan fuertes restricciones nocturnas en varias regiones, además de la intervención de fuerzas de seguridad para evitar bloqueos, mientras crece la tensión entre Gobierno y oposición

Noboa amplía el toque de