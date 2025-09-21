Agencias

Principales titulares de los periódicos para el lunes 22 de septiembre

Por Newsroom Infobae

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal reconocen a Palestina".

-- "Trump encabeza un multitudinario 'funeral de Estado' por Kirk".

EL MUNDO

-- "Junts rechaza ya el primer paso de los Presupuestos de Montero".

-- "Otra agresión a una psicóloga en la prisión de Morón dispara las alarmas en las cárceles".

ABC

-- "La Moncloa asume que será Iglesias y no Puigdemont el que tumbará la legislatura".

-- "Trump eleva a la categoría de inmortal el legado de Kirk".

LA VANGUARDIA

-- "El 65% de los catalanes apoya que la Generalitat recaude los impuestos".

-- "El Reino Unido, Australia y Canadá reconocen el Estado palestino".

EL PERIÓDICO

-- "Diluvio sobre Montserrat".

-- "Sánchez se compromete con la nueva financiación".

