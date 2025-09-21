Portugal reconoce formalmente el Estado de Palestina

El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, ha anunciado este domingo el reconocimiento formal del Estado palestino y se suma así a Reino Unido, Australia o Canadá, que también han tomado la decisión este domingo.

"Hoy, el Estado portugués reconoce oficialmente el Estado de Palestina. Portugal preconiza la solución de los dos estados como única vía para una paz justa e duradera", ha declarado Rangel desde Nueva York.

La decisión, ha explicado, ha partido de la convergencia entre la postura del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, y la mayoría de los partidos con representación parlamentaria.

Este reconocimiento "concreta una línea fundamental, constante y consensuada de la política exterior portuguesa", ha resaltado Rangel, ya que la solución de los dos estados es "la única vía para la paz".

El Ministerio de Exteriores portugués anunció el pasado 12 de septiembre que reconocería el Estado de Palestina en el marco de la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para la semana que viene, siguiendo los pasos de otros países como Francia, Australia, Reino Unido o Canadá, que también han anunciado su reconocimiento este domingo.