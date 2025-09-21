Agencias

Netanyahu promete "luchar" contra la ola de reconocimientos al Estado palestino

Por Newsroom Infobae

El primer ministro israelí, Benjamin Netanuyahu, ha asegurado que "luchará" en Naciones Unidas y en cualquier otro foro contra la "propaganda falsa" y la ola de reconocimientos internacional al Estado palestino, ya que considera que pone en riesgo la existencia misma de Israel y supone "una recompensa absurda al terrorismo" de Hamás.

"La comunidad internacional nos oirá en los próximos días", ha dicho, en una reunión del Ejecutivo previa a viajar a Nueva York para participar en la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Dentro de este viaje, Netanyahu prevé verse de nuevo con su "amigo" Donald Trump, por cuarta vez desde que el magnate republicano volvió a la Casa Blanca en enero.

Netanyahu volverá a subirse al atril de la Asamblea General para exponer lo que ha descrito como "la verdad". "Es la verdad de Israel, pero también la verdad objetiva que supone nuestra lucha justa contra las fuerzas del mal y nuestra visión de una verdadera paz", ha alegado, según declaraciones difundidas por su oficina.

En este sentido, ha abogado por "una paz mediante la fuerza", dogma sobre el que sustenta la ofensiva militar lanzada sobre la Franja de Gaza tras los atentados del 7 de octubre de 2023 y que deja ya más de 65.000 fallecidos en dicho enclave, según los últimos balances de las autoridades locales.

Netanyahu ha planteado en cambio acercamientos a Siria, país con el que ha abierto un nuevo proceso de diálogo que habría dejado ya "avances", y a Líbano, con el que existe incluso una "posibilidad de paz". "Nuestras victorias sobre Hezbolá han abierto una ventana de inimaginables posibilidades", ha apostillado, sin entrar en más detalles.

