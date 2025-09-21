Netanyahu advierte de que "no habrá un estado palestino" y anuncia que impulsará la colonización

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido de que "no habrá un estado palestino" en respuesta al reconocimiento anunciado este domingo por Reino Unido, Canadá y Australia y ha subrayado que seguirán con los proyectos de colonización en territorio palestino.

"Tengo un claro mensaje para los líderes que reconocen un estado palestino después de la terrible matanza del 7 de Octubre: estáis entregando una enorme recompensa al terrorismo", ha afirmado Netanyahu en un vídeo publicado en redes sociales.

"No va a pasar. No habrá un estado palestino al oeste del Jordán", ha añadido el mandatario israelí en su primera respuesta al anuncio de Londres, Ottawa y Canberra.

Además, ha destacado que con él como primer ministro Israel ha "duplicado los asentamientos judíos en Judea y Samaria (Cisjordania) y vamos a seguir por este camino".

"La respuesta a este reciente intento de imponernos un estado terrorista en el corazón de nuestra tierra se dará cuando vuelva de Estados Unidos. Esperen", ha añadido.

Este domingo Reino Unido, Canadá y Australia han anunciado el reconocimiento de sus respectivos países al Estado palestino, un simbólico movimiento conjunto que ya habían anticipado en los últimos meses y al que se sumarán en las próximas horas otros siete gobiernos más, incluido el de Francia.

Aunque ya son casi 150 los países que reconocen en todo el mundo el Estado palestino, entre ellos España, Reino Unido y Canadá se han convertido este domingo en los primeros del G7 en hacerlo, en vísperas de una cumbre para la solución de dos Estados que tendrá lugar en la ONU y que está promovida por Francia y por Arabia Saudí.