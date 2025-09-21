Mónica Pont atiza a Mar Flores tras la publicación de sus memorias

Mónica Pont se ha pronunciado públicamente sobre las memorias de Mar Flores y ha asegurado que "todo es mentira". La colaboradora de televisión ya arremetió contra ella hace unos meses desde el programa 'TardeAR', pero ahora ha dejado claro que le ha parecido su testimonio.

"Ni las he tenido ni las voy a leer", desvelaba Mónica, asegurando que no piensa leer las memorias de la modelo porque "conozco a Mar desde hace muchos años y sé su vida amorosa, cuál ha sido y como la mitad de lo que ha contado... todo es mentira".

Además, la colaboradora de televisión comentaba que "eso no son las memorias, es para limpiar su imagen", pero sí coincide con ella en que "Javier es el mejor hombre que se acercó a Mar, es un señor" y piensa que él sí que "podría contar las verdaderas memorias".

Mónica reconocía que como "nos movíamos en el mismo círculo, conozco a varios de los que nombra ahí". De hecho, desvelaba que "conocí a Mar justo cuando estaba saliendo con Carlo y nos contó que había conocido a un príncipe, un duque o alguien con título nobiliario... y de ahí luego ya pues supe de todos los que luego fueron pasando por su vida".

Por último, Pont aseguraba que Carlo Costanzia padre "me parece una persona estupenda también y que no creo que cuente mentiras". De esta manera dejaba clara cuál es su postura respecto a la guerra que hay abierta de nuevo entre los Costanzia y Mar Flores.