Miles de filipinos se manifiestan para protestar contra la corrupción

Decenas de miles de personas han secundado las manifestaciones convocadas este domingo en la capital de Filipinas, Manila, y en otras ciudades del país para protestar contra la corrupción en instituciones públicas, en una jornada de marchas sin precedentes desde el ascenso al poder del actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., el pasado mes de julio.

Sólo en Manila, cerca de 50.000 personas se han unido al llamamiento organizado por grupos universitarios y activistas, según los datos de las propias autoridades recogidas por el periódico 'The Philippine Star'. Las concentraciones han transcurrido sin incidentes graves, de manera pacífica.

Las manifestaciones derivan de una preocupación social creciente por una supuesta trama corrupta vinculada a proyectos destinados a la lucha contra el cambio climático, por ejemplo para prevenir grandes inundaciones. El anterior presidente de la Cámara de Representantes de Filipinas, Martin Romualdez, dimitió esta semana después de que su nombre saliera a la luz como parte de este escándalo.

El presidente filipino, que ha mostrado su apoyo a la movilización ciudadana y ha negado cualquier posible práctica corrupta por su parte, anunció el lunes la creación de una comisión para analizar todos estos proyectos, una pesquisa que abordará una década entera de contratos en un intento por paliar la crisis desatada a raíz de los escándalos de corrupción.

