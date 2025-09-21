Maduro, tras las últimas amenazas de Trump: "Nos tienen miedo porque no tenemos miedo"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha defendido este sábado la libertad y la soberanía de Venezuela, reivindicando la fortaleza y la unidad del pueblo venezolano ante las últimas amenazas vertidas por su homólogo estadounidense, Donald Trump, al quien el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha dicho no tener miedo.

"El pueblo venezolano le dice al imperio ¡Basta de amenazas! ¡Que viva la libertad del pueblo venezolano, que viva la patria libre y soberana!", ha expresado el mandatario venezolano, que ha aseverado --parafraseando una canción mexicana insignia de la lucha contra la dictadura en Honduras en la primera década del siglo XXI-- que Estados Unidos "(les) tiene miedo porque no (tienen) miedo", según recoge la emisora estatal VTV.

En esta misma línea, Maduro ha alardeado de que las "amenazas" del "imperio norteamericano", lejos de infundir temor al pueblo venezolano, no han hecho sino dar lugar a una patria "más unida que nunca". "Estamos más unidos que nunca para garantizar la soberanía, la paz y el derecho a la vida y el trabajo del pueblo de Venezuela", ha insistido.

El presidente latinoamericano ha reivindicado asimismo la naturaleza "guerrera, rebelde y libre" de los venezolanos y ha asegurado que están "arrechos y preparados" para afrontar cualquier dificultad.

"Si nos amenazan, más arrechos nos ponemos", ha zanjado el mandatario, haciendo además un llamamiento a llamado a sus socios de América Latina y El Caribe, a quienes ha garantizado que "el pueblo bolivariano está de pie, independiente, libre y soberano, y el imperio brutal no ha podido arrodillarlo ni lo hará".

Las palabras de Maduro llegan después de que Donald Trump haya advertido este mismo sábado a Caracas de consecuencias "incalculables" si no acepta la devolución de los inmigrantes deportados, a los que ha calificado de "lo peor del mundo".

Este cruce de declaraciones pone de manifiesto la reciente escalada de tensiones entre ambos países, en un contexto en el que Venezuela ha acusado a Estados Unidos de desencadenar una "guerra no declarada" en el Caribe y ha exigido una investigación de la ONU sobre los ataques contra lanchas presuntamente cargadas de droga por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que han dejado ya al menos 14 muertos en las últimas semanas.

Washington, por su parte, ha enviado varios buques de guerra al Caribe, cerca de las costas de Venezuela, y ha desplegado cazas F-35 que se encuentran en Puerto Rico.