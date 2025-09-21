Agencias

Los aeropuertos europeos afectados por el ciberataque prevén que las incidencias persistan este domingo

Por Newsroom Infobae

Guardar

Los aeropuertos europeos que el sábado se vieron afectados por un ciberataque contra el proveedor de servicios para los sistemas de facturación y embarque Collins Aerospace han advertido este domingo en redes sociales a los usuarios de potenciales incidencias en aterrizajes o despegues, ya que no dan por resueltos aún los problemas logísticos.

El Aeropuerto de Bruselas prevé que este domingo siga siendo un día "difícil" a nivel de operaciones, por lo que ha exhortado a los viajeros a comprobar el estado del vuelo antes de desplazarse a las instalaciones. En Berlín-Brandenburgo, la recomendación pasa por utilizar los sistemas virtuales de facturación, ya que "hay tiempos de espera más largos de lo habitual" en los puestos físicos.

Por su parte, el Aeropuerto de Heathrow, en Londres, ha afirmado que "la gran mayoría de vuelos" han seguido operando pese a las incidencias, aunque también ha exhortado a los viajeros a realizar comprobaciones y a no llegar al aeródromo con demasiadas horas de margen para evitar colapsos.

Ningún grupo ha reivindicado la autoría de un ciberataque que ha afectado a los servicios de facturación y embarque de varios aeropuertos, ninguno de ellos en España.

Aena aseguró el sábado que los aeropuertos españoles no registraron ningún problema más allá de las afectaciones en los vuelos que conectaban con otros puntos de Europa que sí han sufrido las incidencias vinculadas a Collins Aerospace.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un terremoto de magnitud 5,8 sacude el norte de Chile

El Centro Sismológico Nacional informó un fuerte movimiento telúrico cerca de Pica en Tarapacá, con epicentro profundo y sin reporte de heridos ni daños, mientras persistía la vigilancia ante réplicas menores en una zona altamente sísmica

Un terremoto de magnitud 5,8

La Asamblea General acapara los focos para una nueva cita de líderes que coincide con los 80 años de la ONU

La Asamblea General acapara los

El PP lleva los fallos en las pulseras antimaltrato a una sesión monográfica en el Senado con sus CCAA el próximo martes

El PP lleva los fallos

Marlène Mourreau reclama la atención de su hijo

Marlène Mourreau reclama la atención

España apuesta por ser "creativos" en el uso de activos rusos para compensar a Ucrania

El Gobierno español respalda la propuesta de la Comisión Europea para aprovechar fondos rusos congelados mediante fórmulas innovadoras y legales, con el objetivo de fortalecer el apoyo financiero a Ucrania mientras persisten diferencias entre socios europeos sobre su viabilidad jurídica

España apuesta por ser "creativos"