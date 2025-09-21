Agencias

León XIV, sobre Gaza: "No hay futuro basado en la violencia, el exilio forzado y la venganza"

Por Newsroom Infobae

El Papa se ha posicionado respecto a la situación actual en la franja de Gaza, asegurando que "no hay futuro basado en la violencia, el exilio y la venganza", renovando de nuevo su llamamiento al alto al fuego.

"La gente necesita paz. Quienes la aman de verdad trabajan por ella", ha manifestado León XIV este domingo a la multitud congregada en la plaza de San Pedro, donde han acudido diferentes personas portando pancartas propalestinas. Además, ha agradecido su labor a "las asociaciones católicas que están comprometidas con la solidaridad con la población de Gaza".

"Queridos amigos, agradezco su iniciativa y la de muchos otros en toda la Iglesia que expresan su cercanía a nuestros hermanos y hermanas que sufren en esa tierra martirizada", ha expresado.

Además, coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer que se celebra cada 21 de septiembre, el Papa ha enviado "un saludo y recuerdo especial" a quienes sufren esta enfermedad.

