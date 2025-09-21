Agencias

La OTAN despliega dos cazas alemanes para responder a un avión ruso en el Báltico

Por Newsroom Infobae

Guardar

La OTAN ha activado este domingo dos cazas Eurofighter de la Fuerza Aérea alemana ante la presencia de un avión militar ruso sobre el mar Báltico, en el último de una serie de incidentes que han activado desde la semana pasada las alertas en el seno de la Alianza Atlántica en el denominado flanco oriental.

La aeronave sospechosa, un avión de reconocimiento Il-20M, no pudo ser identificada en un primer momento y volaba sin ningún plan de vuelo notificado ni contactos por radio en el espacio aéreo internacional, según la Fuerza Aérea de Alemania.

Los Eurofighter han partido desde la base militar de Rostock-Laage, en el norte de Alemania, como medida de precaución. De hecho, las Fuerzas Armadas alemanas han puesto a disposición de la OTAN más aeronaves para contribuir a la protección del flanco este a raíz de las últimas incursiones de aparatos rusos.

La Alianza Atlántica se puso especialmente en guardia tras la incursión de casi una veintena de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia la semana pasada, aunque desde entonces también se han registrado incidentes en Rumanía y Estonia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

AMP. El Barça disminuye en más de 100 millones de euros el límite de coste de su plantilla

La institución azulgrana verá reducido en 112 millones su tope para salarios y refuerzos, tras no poder computar ingresos previstos por los palcos vips. Real Madrid encabeza el ranking económico, mientras Sevilla afronta importantes desafíos financieros

AMP. El Barça disminuye en

Rescatan en el mar a 65 inmigrantes que intentaban llegar a diferentes islas españolas

Infobae

El director del Shifa tras el ataque mortal israelí a su hermano: "Temo por mi vida"

Infobae

El hartazgo de Vinícius

Infobae

Cole Hocker seduce en los 5.000 ante la impotencia de Ingebrigtsen

Infobae