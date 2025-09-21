La oposición israelí reprocha a Netanyahu el "desastre diplomático" por el reconocimiento de Palestina

El líder del principal partido de la oposición israelí, Yesh Atid, Yair Lapid, ha criticado el "desastre diplomático" que supone el reconocimiento del Estado de Palestina anunciado este domingo por Reino Unido, Canadá y Australia.

"El reconocimiento unilateral de un estado palestino por Reino Unido, Australia y Canadá es un desastre diplomático, un paso dañino que recompensa el terrorismo", ha afirmado Lapid, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

"Un gobierno israelí funcional lo podría haber evitado con un trabajo inteligente y serio y con diálogo diplomático profesional y una diplomacia pública adecuada", ha argumentado.

En cambio, el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu "nos ha traído el peor desastre de seguridad de nuestra historia y ahora nos trae la crisis diplomática más grave de la historia".

Este domingo Reino Unido, Canadá y Australia han anunciado el reconocimiento de sus respectivos países al Estado palestino, un simbólico movimiento conjunto que ya habían anticipado en los últimos meses y al que se sumarán en las próximas horas otros siete gobiernos más, incluido el de Francia.

Aunque ya son casi 150 los países que reconocen en todo el mundo el Estado palestino, entre ellos España, Reino Unido y Canadá se han convertido este domingo en los primeros del G7 en hacerlo, en vísperas de una cumbre para la solución de dos Estados que tendrá lugar en la ONU y que está promovida por Francia y por Arabia Saudí.