La oposición británica acusa a Starmer de "premiar al terrorismo" con el reconocimiento de Palestina

Por Newsroom Infobae

Los principales partidos de la oposición británica han manifestado este domingo su rechazo al anuncio del primer ministro laborista, Keir Starmer, de reconocer el Estado palestino y han advertido de que es "premiar al terrorismo".

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, ha calificado de "absolutamente desastroso" el reconocimiento porque "premia al terrorismo sin ninguna condición". "Deja a los rehenes abandonados en Gaza y no hace nada para que cese el sufrimiento de los inocentes atrapados en esta guerra", ha afirmado en un comunicado oficial.

Por su parte, el líder del partido ultraderechista Reforma Reino Unido, Nigel Farage, ha criticado también la medida porque "recompensa a los terroristas de Hamás" y "no hace nada para traer la paz".

En cambio, el líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, ha expresado su satisfacción por la iniciativa que era necesaria "desde hace tiempo". "Debe ser el principio, no el final. Necesitamos un alto el fuego, el fin del ciclo de violencia y avances reales hacia una solución de dos estados", ha apuntado.

Israel ha rechazado el anuncio británico y su ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, ha hablado con Badenoch al respecto. "He enfatizado la gravedad moral y el error diplomático de la decisión de reconocer un 'estado palestino'", ha indicado Saar en un mensaje publicado en X.

Badenoch "ha expresado como ha hecho públicamente en otras ocasiones su feroz oposición a la decisión del Gobierno británico", ha destacado Saar. "He expresado mi gratitud por su postura. Le he dicho también que sabemos que tenemos más amigos en Reino Unido y que sabemos distinguir entre el pueblo británico y el gobierno británico. Hemos acordado mantener el contacto y la he invitado a Israel", ha apuntado.

Saar se ha hecho eco también del mensaje de Farage en X y ha apuntado que el dirigente ultraderechista "está absolutamente en lo cierto" con su rechazo al anuncio de Starmer.

EuropaPress

