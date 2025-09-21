Agencias

José Luis Abajo 'Pirri', elegido presidente de la Confederación Mediterránea de Esgrima

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de la Real Federación Española de Esgrima (RFEE), José Luis Abajo 'Pirri', fue elegido por unanimidad presidente de la Confederación Mediterránea de Esgrima durante la asamblea del organismo celebrada el sábado en París.

La candidatura presentada por Pirri recibió el apoyo unánime de todos los países asistentes a la Asamblea Electiva para capitanear el nuevo proyecto de la esgrima mediterránea con el objetivo de "aumentar su actividad, tanto deportiva como formativa, e influencia internacional".

La Confederación Mediterránea es un actor de relevancia en el deporte, por albergar países de tres continentes distintos (Europa, Asia y África).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rusia celebra su festival musical alternativo a Eurovisión, con países amigos y sin supuestas "perversiones"

Rusia celebra su festival musical

Sumar defiende excluir a Israel de los Juegos Olímpicos y que el COE baraje el 'plante' de España como vía de presión

Sumar defiende excluir a Israel

Muere un hombre tras una agresión con arma blanca en Bilbao

Muere un hombre tras una

La pareja Sofía Val-Asaf Kazimov logra una segunda plaza olímpica histórica para la danza española

La pareja Sofía Val-Asaf Kazimov

El Congreso examina el martes la reforma legal para que la gran empresa tenga atención al cliente en catalán

El Congreso examina el martes