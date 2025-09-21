Italia repite título en la BJKC a costa de Estados Unidos

Italia se proclamó campeona de las Finales de la Billie Jean King Cup, Mundial femenino de tenis, por segundo año consecutivo al vencer (2-0) este domingo a Estados Unidos en Shenzhen (China).

Jasmine Paolini rubricó el sexto trofeo italiano en el Mundial, la antiguamente llamada Copa Federación, con su victoria en el segundo punto de la final sobre Jessica Pegula, por 6-4, 6-2.

La número ocho del mundo, de 29 años, demostró su idilio con la competición, solo una derrota en sus últimos diez partidos. Paolini, que fue finalista en la derrota en 2023 contra Canadá, fue ya una de las artífices del título en 2024, el primero para Italia en 11 años.

Antes, Elisabetta Cocciaretto puso a Italia a una victoria de defender con éxito el título al imponerse con un doble 6-4 a Emma Navarro, un partido muy igualado de hora y media de duración. La italiana, de 24 años, remontó un 2-4 en contra en el segundo acto.

Estados Unidos, país que domina el palmarés histórico de la competición con 18 trofeos, había alcanzado su primera final desde 2018, mientras que su última conquista fue en 2017.