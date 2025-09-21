Investigan a dos personas en Palma por conducir con permisos de Colombia presuntamente falsificados

La Policía Local de Palma investiga a un hombre de 40 años y una mujer de 33, ambos de nacionalidad colombiana, como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y contra la seguridad vial, por conducir con permisos de Colombia presuntamente falsificados.

En una nota de prensa, la Policía Local de Palma ha informado que ha instruido dos atestados distintos contra dos personas de nacionalidad colombiana, un hombre de 40 años y una mujer de 33, como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental y contra la seguridad vial después de varias semanas de investigación.

La primera intervención tuvo lugar el 5 de agosto, cuando una patrulla adscrita a la Unidad Motorizada (UMOT) de la Policía Local interceptó al conductor de un turismo por una infracción de tráfico. El hombre manifestó no llevar la documentación encima y posteriormente presentó un permiso de conducir colombiano. Tras las comprobaciones pertinentes en las bases de datos españolas y colombianas, se verificó que no le constaba ningún permiso expedido y que el documento presentado era falso, después de la pertinente inspección técnico ocular policial realizada por agentes especializados de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC).

La segunda actuación se produjo el 17 de agosto, durante un control preventivo. Los agentes dieron el alto a la conductora de un turismo, quien presentó un permiso de conducir de su país que presentaba claros indicios de falsedad. Las consultas a las bases de datos confirmaron nuevamente que la conductora nunca había obtenido ningún permiso y se realizó una nueva inspección del carnet al igual que el anterior caso.

En ambos casos, los implicados fueron citados a dependencias policiales en calidad de investigados, donde se acogieron a su derecho a no declarar. La Sala de Atestados remitió las diligencias a la autoridad judicial.