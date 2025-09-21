Hansi Flick: "Creo que Cruyff puede estar contento y orgulloso"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se mostró satisfecho con la actuación de su equipo en la victoria (3-0) contra el Getafe este domingo, en la línea de los últimos partidos, centrados en su "filosofía" y con varios jugadores a alto nivel, como para pensar que Johan Cruyff "puede estar contento y orgulloso".

"El equipo se centró en su partido, controlar el partido, lograr los tres puntos. No es fácil hacerle goles al Getafe", afirmó en rueda de prensa, sin querer entrar en el juego de rival, que Ferran Torres relacionó con las continuas faltas. "No quiero hablar del rival, quiero hablar de mi equipo, y lo hizo muy bien. Nos centramos en nuestro juego, en nuestra filosofía, es lo único que quiero ver", apuntó el técnico alemán.

Después de otro encuentro en el Estadi Johan Cruyff, Flick fue preguntado por si el mito blaugrana, que falleció en 2016, estaría contento con este Barça. "Espero que esté contento y orgulloso, creo que puede estarlo. Para mí lo más importante es cómo estamos jugando como equipo, controlamos la pelota muchos minutos, y los goles fueron fantásticos", afirmó.

Además, el preparador del equipo catalán reconoció que Fermín López pudo terminar lesionado y que necesita pensar en piernas frescas cada partido. "Tenemos un partido cada tres días, necesitamos piernas frescas. Tenemos que ver ahora si Fermín está lesionado. Tenemos que tener cuidado", dijo.

"Valoro mucho los últimos tres partidos, partido fantástico contra el Valencia, otro increíble en Newcastle y hoy también, nada fácil, merecimos las victorias", añadió, valorando otra buena actuación de Marcus Rashford, en banda derecha, en sustitución al descanso de un Raphinha que tenía amarilla.

Por otro lado, Flick fue preguntado por sus palabras sobre ir o no a la gala del Balón de Oro este lunes, en posible alusión al plantón que parece hará el Real Madrid. "Es una decisión personal.

Yo también tengo partidos cada tres días, y también me gusta estar en casa, pero voy porque el club está ahí y hay muchos jugadores que pueden ganar algo, para mí es respeto, yo también estoy nominado. No tiene nada que ver con el Real Madrid o con ningún otro club, no me gusta esta conversación. No hablo de otros equipos", terminó.