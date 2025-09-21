Agencias

Guterres aplaude el "compromiso" de Carney con el multilateralismo en vísperas de la Asamblea General de la ONU

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha celebrado el "compromiso" con el multilateralismo del primer ministro canadiense, Mark Carney, con quien se ha reunido este domingo en vísperas de la Asamblea General de la ONU.

"El secretario general ha acogido con satisfacción el compromiso de Canadá con el multilateralismo. El secretario general y el primer ministro han debatido sobre los retos mundiales, la reforma de Naciones Unidas y los acontecimientos relacionados con Ucrania y Haití", ha informado la Portavocía de Guterres en un breve comunicado.

El encuentro coincide con el reconocimiento de Canadá al Estado palestino, un simbólico movimiento que Carney ya había anticipado y que este domingo ha defendido como un paso "para construir la promesa de un futuro pacífico".

Además, la reunión de Guterres y Carney precede a la Asamblea General de Naciones Unidas que, a partir del martes reunirá a los principales líderes del mundo en un debate de primer nivel que, en este 2025, está marcado por los 80 años transcurridos desde la creación de la organización y por un amplio abanico de crisis y conflictos internacionales.

EuropaPress

