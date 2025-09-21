Agencias

Extinguido el incendio de O Bolo (Ourense) tras quemar 273 hectáreas y declarado uno en la Serra do Xurés

Por Newsroom Infobae

Guardar

El incendio forestal del municipio ourensano de O Bolo quedó extinguido tras calcinar 273 hectáreas y en la noche de este domingo se registró un nuevo fuego en Lobios, dentro del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés.

Según la información recogida por la Consellería do Medio Rural, Galicia tiene activos tres incendios: en Pantón, en A Fonsagrada y en Lobios. Asimismo, no se han producido confinamientos ni desalojos en las últimas horas.

Así, el incendio de O Bolo, que comenzó el jueves a las 23. 47 horas en la parroquia de Vilaseco, quedó extinguido a las 01.31 horas de este domingo tras calcinar 273 hectáreas --192 de monte raso y 81 de arbolado--.

Además, durante la madrugada de este domingo, concretamente a las 05.09 horas se declaró un nuevo incendio en el ayuntamiento de Lobios, en la parroquia de Río Caldo. Según las primeras estimaciones de la Consellería, el fuego afecta a una hectárea dentro del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés.

También continúa activo el incendio del municipio lucense de Pantón, que comenzó en la parroquia de Pombeiro, y mantiene activa la situación 2 de forma preventiva. Las llamas calcinan en este fuego 2.000 hectáreas, parte de ellas en la localidad limitrofe de Sober, a donde se extendió el viernes.

En A Fonsagrada, también en la provincia de Lugo, sigue activo un incendio forestal que comenzó en la madrugada del sábado en la parroquia de Trobo y afecta a 30 hectáreas.

Por otra parte, también en Lugo, permanece controlado el incendio de Barreiros, en la parroquia de San Xusto de Cabarcos. Originado el pasado martes a las 21.59 horas, afecta a una superficie de 140 hectáreas de monte arbolado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Viscofan lanza este lunes una recompra de acciones de hasta 40 millones en el marco de su dividendo flexible

Viscofan lanza este lunes una

El presidente de Portugal subraya su "pleno apoyo" al reconocimiento del Estado palestino

El presidente de Portugal subraya

Vox exige la retirada inmediata de los libros de texto que contengan elementos de adoctrinamiento ideológico

Vox exige la retirada inmediata

José Luis Abajo 'Pirri', elegido presidente de la Confederación Mediterránea de Esgrima

José Luis Abajo 'Pirri', elegido

El jefe de la Armada subraya a Vox que su misión es "ayudar y salvar" a migrantes en el mar, no bloquearlos

Durante un acto público, el máximo responsable de la Armada respondió a cuestionamientos de Vox, enfatizando que la institución tiene la obligación de asistir a personas que intentan llegar a España por mar, conforme dicta la legislación internacional

El jefe de la Armada