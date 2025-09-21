El PSOE forzará esta semana una votación en el Senado para obligar al PP a posicionarse sobre la condonación de la deuda

La comisión general de las Comunidades Autónomas del Senado votará esta semana una iniciativa del PSOE con la que busca instar a las comunidades del PP a aceptar la propuesta de condonación de deuda autonómica formulada por el Gobierno central.

Los socialistas llevan esta moción --iniciativa no vinculante-- al Senado después de que el Consejo de Ministros aprobara en agosto el anteproyecto para asumir hasta 83.000 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas.

Sin embargo, varios gobiernos del PP y la propia dirección 'popular' anticiparon un bloque común de rechazo a esta condonación de la deuda, aunque hubo algunos 'barones' que abrieron la puerta a aceptar esta quita, algo en lo que confía que acabe ocurriendo el Gobierno central.

Da la casualidad de que el PSOE ha registrado esta iniciativa en la comisión general de comunidades autónomas, que es el foro en el que pueden participar representantes de gobiernos regionales, además de los propios senadores, por lo que previsiblemente plantearán sus posiciones desde la tribuna.

En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas apelan a las comunidades del PP, recordando que salen "beneficiadas en casi 60.000 millones" por la condonación de su deuda, y les piden aceptar la propuesta de condonación de deuda formulada por el Gobierno "en beneficio de la ciudadanía de sus respectivos territorios".

Además, el PSOE pide a las comunidades del PP "abandonar planteamientos de bloqueo" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) después de que abandonaran la última reunión de este órgano multilateral cuando se comenzó a hablar sobre la deuda.

Por ello, animan al PP a "participar de manera leal, constructiva y responsable en la negociación del nuevo sistema de financiación, garantizando la defensa de los intereses generales de la ciudadanía y evitando la práctica de ausencias o negativas sistemáticas que debilitan la posición de las comunidades autónomas".