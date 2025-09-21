Agencias

El Papa: "Usemos los bienes del mundo para construir un mundo más justo, más equitativo"

León XIV ha llamado a "usar los bienes del mundo" para que este sea "más justo, más equitativo y más fraterno" durante el rezo del Ángelus este domingo.

Así, ha señalado que la verdadera riqueza es "la amistad con el Señor y con los hermanos" y que el egoísmo puede enfrentar a las personas.

"Podemos seguir el criterio del egoísmo, poniendo la riqueza en primer lugar y pensando solo en nosotros mismos; pero esto nos aísla de los demás y esparce el veneno de una competencia que a menudo genera conflictos", ha subrayado el Pontífice.

Por ello, ha manifestado que todo el mundo debería "reconocer todo lo que tiene como un don" que se debe "administrar, y utilizar como instrumento para compartir, para crear redes de amistad y solidaridad, para construir el bien".

