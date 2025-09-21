Agencias

El HUCA, finalista de los premios Profesor Barea por una técnica que mejora el diagnóstico del cáncer de pulmón

Una técnica desarrollada por el equipo de neumología intervencionista del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) que está revolucionando el diagnóstico del cáncer de pulmón y que han incorporado decenas de centros de Europa, África y Latinoamérica, ha sido seleccionada como finalista de uno de los prestigiosos galardones Profesor Barea que concede anualmente la Fundación Signo.

Según ha detallado el Principado este sábado, el método Ariza-Pallarés consiste en una criobiopsia mediastínica guiada por ecobroncoscopia que permite obtener tejidos de calidad por congelación del mediastino, un compartimento anatómico situado entre los pulmones y detrás del esternón, que se biopsia para diagnosticar el cáncer de pulmón, entre otros tumores y diferentes enfermedades.

Este procedimiento incrementa la rentabilidad diagnóstica en patologías relacionadas con el mediastino y tiene especial relevancia en el diagnóstico del cáncer de pulmón y los síndromes linfoproliferativos, caracterizados por un crecimiento anormal de los linfocitos.

Con la muestra de calidad que se recoge, es posible obtener todos los biomarcadores y las determinaciones necesarias para facilitar un tratamiento personalizado y preciso para cada paciente de manera más ágil y eficaz, lo que mejora el diagnóstico y el pronóstico.

Este procedimiento, ideado por el doctor Miguel Ariza junto con su colega Javier Pallarés, y desarrollado por el equipo de neumología intervencionista del HUCA que dirige el doctor Francisco López, permite obtener biopsias por congelación de material óptimo e íntegro, muy superior a las muestras obtenidas por citología convencional.

El trabajo de Miguel Ariza Criobiopsia mediastínica guiada por ecobroncoscopia (Cryo-EBUS) y método Ariza-Pallarés: revolución diagnóstica y eficiencia sanitaria en el abordaje de la patología mediastínica ha quedado finalista junto con otro trabajo en la modalidad de Procesos y progresos tecnológicos.

El doctor Ariza defenderá su candidatura el próximo 3 de octubre, en el Congreso de los Diputados, en Madrid, donde tendrá lugar la ceremonia de entrega de estos galardones, que destacan la labor de personas e instituciones, tanto del ámbito público como privado, en la mejora de la gestión y la evaluación en salud.

