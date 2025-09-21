Agencias

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes para examinar la entrada de cazas rusos en Estonia

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará este lunes una reunión extraordinaria para debatir la entrada el viernes de varios cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia, según ha anunciado el Ministerio de Exteriores de este país, que por primera vez en su historia ha solicitado un encuentro de este tipo.

El ministro de Exteriores, Margus Tsahkna, ha explicado en un comunicado que la entrada de los tres cazas supuso no sólo una violación del espacio aéreo de Estonia sino también un incumplimiento de la Carta de Naciones Unidas, "que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza".

"Rusia está minando principios que son esenciales para la seguridad de todos los Estados miembro de la ONU. Por eso, es crucial que este tipo de acciones sean resueltas en este órgano, especialmente cuando las comete un miembro permanente del Consejo de Seguridad" como es Rusia, ha dicho Tsahkna.

El Gobierno estonio vincula el incidente del viernes con un patrón recurrente de "escalada" por parte de Rusia para poner a prueba a Europa y a la OTAN. Tsahkna ha apuntado que tanto lo ocurrido en Estonia como otros casos en Polonia o Rumanía "no son incidentes aislados", por lo que "hace falta una respuesta internacional".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

España inicia con victoria ante Suecia la defensa del título europeo

España inicia con victoria ante

El Ibex 35 sube un 0,5% al mediodía y recupera los 15.200 puntos impulsado por Indra y la banca

El índice español se revaloriza tras el impulso de firmas tecnológicas en Wall Street, la revisión al alza del PIB nacional y el protagonismo de Indra y bancos durante una sesión marcada por elevada volatilidad y vencimientos de futuros y opciones

El Ibex 35 sube un

El Papa: "Usemos los bienes del mundo para construir un mundo más justo, más equitativo"

El Papa: "Usemos los bienes

Alba Díaz habla maravillas de su chico, Marcos Terrones

Alba Díaz habla maravillas de

El presidente de Siria parte rumbo a la ONU para terminar de pasar página de la era Al Assad

El presidente de Siria parte