El Aeropuerto de Bruselas cancela la mitad de los vuelos previstos para el lunes por el ciberataque

El Aeropuerto de Bruselas ha solicitado este domingo a las aerolíneas la cancelación de la mitad de los vuelos previstos para este lunes como consecuencia del ataque informático del pasado viernes sufrido por el proveedor de servicios para los sistemas de facturación y embarque Collins Aerospace.

El ciberataque provocó retrasos y cancelaciones en aeropuertos como el de Heathrow (Londres), el aeropuerto de Berlín o el de Dublín, pero este domingo la mayoría han podido operar gracias a la colaboración con las compañías aéreas, según ha explicado Heathrow.

En Berlín "todo funciona ahora con normalidad y sin problemas", según un comunicado del aeropuerto en el que destaca que "las aerolíneas y empresas de asistencia en tierra se han adaptado a la situación". La situación es similar en Dublín.

Sin embargo, en Bruselas se han cancelado 45 de los 257 despegues previstos y se han registrado retrasos "de entre 30 y 90 minutos", según un portavoz del aeropuerto citado por el diario belga 'Le Soir'.

Todos estos aeropuertos han instado a los pasajeros a ponerse en contacto con las aerolíneas y a trasladarse con la suficiente antelación para facturar y poder abordar el vuelo.

