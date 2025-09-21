Eduardo Navarrete cuenta cómo vivió la fiesta de cumpleaños de Terelu Campos

Eduardo Navarrete fue uno de los invitados a la fiesta de cumpleaños de Terelu Campos que tuvo lugar hace unos días y que ha sido de lo más polémica por el posado que protagonizó la presentadora de televisión junto a Carlo Costanzia precisamente tras conocer el testimonio de Mar Flores en sus memorias.

El diseñador se ha dejado ver de nuevo ante las cámaras este fin de semana y al preguntarle por el sonado posado comentaba que "todo lo que haga Terelu va a ser visto con lupa y todo lo que no haga también... yo veo ahí una foto".

Navarrete confesaba que "estábamos la gente que la queremos. Lo pasamos fenomenal y lo pasamos divinamente". Además, se sorprendía por el revuelo que ha tenido la fotografía porque "en el momento no me enteré de esta cosa".

Además, el amigo de la presentadora de televisión confirmaba que no hay ningún tipo de problema entre las Campos: "Yo la vi que se lleva divina con Carmencita, con Carmen, con su cuñado, que es un tío estupendo... y estaba Carlo con Alejandra también, que llegó un poco nerviosa, pero es que Alejandra es adorable".

En cuanto a la relación de Terelu con Costanzia padre, desvelaba que "vi ahí un buen rollo general y ellos divinamente, todo muy bien", desmarcándose así de todo lo que se ha llegado a decir estos días.