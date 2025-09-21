Agencias

Dos muertos en un ataque ucraniano con drones en Crimea

Por Newsroom Infobae

Dos civiles han muerto y 15 más han resultado heridas en un ataque de drones rusos cargados con explosivos en la península de Crimea, un territorio ucraniano anexionado por Rusia en 2014, según han informado las autoridades rusas.

"El 21 de septiembre el régimen de Kiev llevó a cabo un ataque terrorista deliberado contra objetivos civiles en la República de Crimea", ha informado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

El ataque se ha producido sobre las 19.30 hora de Moscú (18.30 horas en la España peninsular) "en una zona turística de la República de Crimea, donde no hay instalaciones militares".

"Las fuerzas armadas ucranianas llevaron a cabo un ataque terrorista utilizando vehículos aéreos no tripulados equipados con ojivas de alto poder explosivo", ha explicado.

El gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, ha indicado que uno de los drones ha impactado sobre una escuela de la localidad de Foros y que también han resultado dañadas las instalaciones de un sanatario cercano. Además los restos de un dron derribado causaron un incendio en una zona de pasto seco cerca de Yalta.

El Ministerio de Defensa había informado de la intercepción de 22 drones entre las 16.00 y las 20.00 horas, 16 de ellos sobre el mar Negro y tres sobre la regiones de Bélgorod y de Crimea.

Tras el ataque, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha emplazado a la OTAN y a la UE a "mirarse en el espejo" cuando busquen el origen de la "agresión" en el continente europeo, informa la agencia de noticias rusa TASS.

"Son ellos quienes impulsan la desestabilización y la propagación del terrorismo en Europa, patrocinando al régimen de Kiev y suministrándole armas", ha indicado.

