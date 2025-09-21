Detenidos dos ocupantes de la narcolancha que chocó con una patrullera de la Guardia Civil en Algeciras

La Guardia Civil ha detenido a dos de los ocupantes de la narcolancha en la que perdió la vida un tercero tras chocar en la madrugada este pasado sábado, 20 de septiembre, con una embarcación de la Guardia Civil en aguas del Estrecho, en Algeciras (Cádiz). Ambos detenidos han resultado heridos por esta colisión, uno de ellos en estado de gravedad, según ha confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press.

Asimismo, la Benemérita ha detallado que la narcolancha interceptada se trataba de una embarcación cuatrimotora que transportaba más de 3.800 kilogramos de hachís, que han sido intervenidos por los agentes durante una operación contra el narcotráfico.

Cabe recordar que en dicha operación, uno de los ocupantes de una narcolancha falleció tras el impactar con la patrulla de la Guardia Civil, mientras que los otros dos resultaron heridos, uno de ellos se encuentra en estado grave.

Por su parte, la asociación Jucil ha lamentado a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por esta agencia de comunicación, la muerte de uno de los ocupantes. "La labor de la Guardia Civil se desarrolla en condiciones de alto riesgo. Nuestro reconocimiento y apoyo a quienes la ejercen con entrega y profesionalidad", ha incidido la asociación. Por el momento, la Guardia Civil sigue manteniendo abierta una investigación sobre este caso.