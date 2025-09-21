Agencias

(Crónica) El Elche sabe sufrir su arranque histórico y en Vallecas deciden los porteros

El Elche venció (1-0) al Real Oviedo este domingo en la jornada cinco de LaLiga EA Sports celebrada en el Estadio Martínez Valero, sufriendo en el segundo tiempo pero victorioso y al alza, mientras que Rayo Vallecano y RC Celta se repartieron su duelo en Vallecas (1-1) quedándose en la zona baja de la tabla.

El equipo ilicitano tuvo que sudar ante su público pero resistió el paso al frente del equipo asturiano en la última media hora y llegó a los nueve puntos, a las puertas de la zona de Liga de Campeones. Los de Eder Sarabia, en medio del mejor arranque en Primera en la historia del club, se adelantaron a los nueve minutos.

André Silva mandó a la red una buena jugada del Elche, mostrando la buena adaptación de sus refuerzos en ataque, con el detalle también de Rafa Mir de tacón. La presión de los locales maniató a un Oviedo que pasó desapercibido hasta el descanso, a merced del rival y salvado por su portero Aarón Escandell de encajar el segundo.

El meta del Oviedo siguió decisivo en la reanudación, ante un Mir que topó también con el larguero. En medio del disfrute del Martínez Valero, a la hora de encuentro, Veljko Paunovic metió a Santi Cazorla y el veterano internacional español cambió el guion. El Oviedo metió atrás al Elche y perdonó buenas ocasiones con Ilyas Chaira y, sobre todo, Salomón Rondón, que no impidieron la fiesta.

El estadio ilicitano celebró con los suyos su arranque histórico, recién ascendidos a Primera como un Oviedo que, de momento, le pesa el cambio de categoría con solo tres puntos. Con cinco se quedaron Rayo y Celta después del reparto de puntos en Vallecas, donde lo más destacado fueron las intervenciones bajo palos de Augusto Batalla y Ionut Radu tras una primera mitad sin apenas historia.

La reacción tras el descanso fue del Rayo, rozando el gol con Álvaro, Sergio Camello o Jorge de Frutos, pero fue el Celta quien mojó, con mucha fortuna eso sí, gracias a Borja Iglesias. Iñigo Pérez movió su banquillo y el Rayo cambió la hoja de ruta hacia el gol, aunque fueron Álvaro y De Frutos los que cocinaron el 1-1.

El equipo madrileño se fue a por la remontada pero Radu impidió la celebración de Alemao ante su nueva afición y De Frutos no acertó a firmar su doblete particular. Al otro lado, Batalla no se quedó corto, y el argentino detuvo la gran jugada de Jutglà para el quinto 1-1 del Celta en cinco jornadas de Liga.

