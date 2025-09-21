Agencias

Condenada a otros cuatro años de cárcel la bloguera que informó del primer confinamiento en Wuhan (China)

La bloguera china Zhang Zhan, sentenciada a cuatro años de prisión tras informar de los primeros momentos del confinamiento en la ciudad de Wuhan por el estallido de la pandemia de COVID-19, ha recibido una segunda condena similar por informar de supuestas violaciones de los Derechos Humanos, según Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Zhang, antigua abogada, fue detenida por primera vez en mayo de 2020 y, tras cumplir su primera condena, quedó en libertad. Sin embargo, las autoridades volvieron a arrestarla en agosto de 2024, bajo la imputación de promover disturbios, un tipo de cargo utilizado de manera recurrente en China para perseguir a la disidencia.

Un tribunal de Shanghái acogió el viernes este segundo juicio, que ha concluido con otra condena de cuatro años de prisión. "Es absolutamente espantoso", ha lamentado en redes sociales una portavoz de RSF, Aleksandra Bielakowska, que ha reclamado la retirada de los cargos y ha denunciado el secretismo con el que ha transcurrido todo el proceso.

La ONG considera a China como "la mayor prisión del mundo para los periodistas y los defensores de la libertad de prensa". Estima que al menos 123 trabajadores de medios están actualmente entre rejas, lo que sitúa al gigante asiático en el puesto de 178 de 180 en la lista anual que elabora RSF, sólo por encima de Eritrea y Corea del Norte.

