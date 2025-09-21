Agencias

Cinco detenidos y un herido de gravedad en una reyerta en Cáceres

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un varón de 25 años ha resultado herido de gravedad, tras una reyerta entre dos grupos de jóvenes ocurrida en la mañana de este domingo en Cáceres, por cuenta de la cual han sido arrestadas cinco personas.

Los hechos han tenido lugar sobre las 8,30 horas de este domingo en la avenida Virgen de Guadalupe de la capital cacereña, según ha podido confirmar Europa Press con fuentes de la Policía Nacional.

Por el momento, la investigación sobre lo ocurrido continúa abierta y en manos de la autoridad competente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Reino Unido sanciona a empresarios georgianos por su supuesto apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania

Londres endurece restricciones sobre figuras de negocios y embarcaciones de Georgia señaladas por colaborar con Moscú, en un intento por cortar redes de propaganda, finanzas y logística que, según el gobierno británico, sostendrían la ofensiva rusa en Ucrania

Reino Unido sanciona a empresarios

Los Moriarti sacan del armario el sexo en la tercera edad: "El deseo no desaparece hasta la muerte"

Los Moriarti sacan del armario

Mahamadou Dambelleh, Nahia Zudaire y Berta García, primeras medallas en el Mundial de Natación Paralímpica

Mahamadou Dambelleh, Nahia Zudaire y

Evenepoel hace humano a Pogacar y conquista su tercer arcoíris en la contrarreloj de Kigali

Evenepoel hace humano a Pogacar

Miguel Morales, hermano de Junior, muere a los 75 años

Familiares, amigos y figuras del espectáculo en España se preparan para despedir al destacado músico, conocido por su papel en Los Brincos y sus colaboraciones artísticas, cuyos restos serán velados este miércoles en el Tanatorio Norte de Madrid

Miguel Morales, hermano de Junior,