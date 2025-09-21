Cinco detenidos y un herido de gravedad en una reyerta en Cáceres

Un varón de 25 años ha resultado herido de gravedad, tras una reyerta entre dos grupos de jóvenes ocurrida en la mañana de este domingo en Cáceres, por cuenta de la cual han sido arrestadas cinco personas.

Los hechos han tenido lugar sobre las 8,30 horas de este domingo en la avenida Virgen de Guadalupe de la capital cacereña, según ha podido confirmar Europa Press con fuentes de la Policía Nacional.

Por el momento, la investigación sobre lo ocurrido continúa abierta y en manos de la autoridad competente.