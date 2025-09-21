Cayetano Rivera se despide de Écija sin la presencia de sus hermanos

Cayetano Rivera vivió este sábado, 20 de septiembre, una tarde de lo más especial en la plaza de toros de Écija, donde compartió cartel con Curro Díaz y el Astigitano. El torero ha podido despedirse de su público y lo ha hecho acompañado por su cuñada, Lourdes Montes y por Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan.

Sin embargo, ninguno de sus hermanos estuvieron en la plaza de toros. Ni Francisco, con el que goza de una buena relación; ni Kiko, con el que también tiene un vínculo estrecho; ni Julián Contreras, con el que hace años no tiene contacto.

Lourdes acudió con sus hijos, pero no con su marido, lo que ha llamado especialmente la atención debido a la información que conocíamos hace unos día del reencuentro que ha tenido con su hermano Kiko en Santiago.

Emocionado y feliz, Cayetano brindó un toro a su hijo, el pequeño Cayetano, quien recibía la montera de su padre y la levantaba después con los brazos ante el aplausos del público. Minutos más tarde, bajó desde las gradas hasta el burladero donde su padre le dedicó unas palabras y le dio un beso de lo más cariñoso.

Tras una tarde que quedará para el recuerdo, Cayetano salió a hombros de la plaza de toros de Écija, al igual que su compañero Astigitano... sonriente y dejándose llevar por la ola de aplausos de sus seguidores, el torero disfrutó del momento.