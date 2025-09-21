Cayetano Martínez de Irujo ni se inmuta al escuchar el nombre de Mar Flores

Cayetano Martínez de Irujo y su futura mujer, Bárbara Mirjan, se dejó ver este sábado, 20 de septiembre, en la plaza de toros de Écija para despedir a Cayetano Rivera de los ruedos. Allí, el hijo de la Duquesa de Alba fue preguntado por la polémica que ha generado la publicación de las memorias de Mar Flores, pero lo cierto es que su rostro lo decía todo.

El jinete fue preguntado por la reciente entrevista en '¡De viernes!' que ofreció Carlo Costanzia padre en la que aseguraba que todo lo que ha contado la modelo en sus memorias es mentira, pero ni se inmutó.

Eso sí, serio y con el rostro inmóvil, Cayetano prefirió no entrar en valorar todo lo que Flores ha contado en sus memorias sobre su noviazgo y tampoco en el relato de cómo quiso 'descansar' tras la publicación de las fotografías con Lequio en la revista Interviú.

Acompañado por su futura mujer, con la que contraerá matrimonio el próximo 4 de octubre en la Iglesia de los Gitanos en Sevilla, Cayetano disfrutó así de una tarde de toros sin querer echar más leña al fuego en la polémica de la modelo.