Canadá y Australia reconocen el Estado palestino

Por Newsroom Infobae

Los primeros ministros de Canadá, Mark Carney, y de Australia, Anthony Albanese, han anunciado el reconocimiento de sus respectivos países al Estado palestino, un simbólico movimiento que ambos mandatarios ya habían anticipado.

"Canadá reconoce el Estado de Palestina y ofrece nuestra alianza para contgruir la promesa de un futuro pacífico", ha dicho Carney, en un mensaje en el que ha aludido a la paz tanto de palestinos como de israelíes.

Por su parte, Albanese ha asegurado que de esta manera Australia "reconoce las legítimas aspiraciones del pueblo de Palestina de tener su propio Estado", con el matiz de que "la organización terrorista Hamás no debe tener ningún papel" en este horizonte.

EuropaPress

